Salerno, approvate le nuove regole per entrare al Comune

E’ stato approvato nella Giunta Comunale di Salerno che si è riunita oggi, il Disciplinare che regola l’accesso ai pubblici uffici comunali. All’interno del documento vi è anche una apposita sezione dedicata ai giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi. Il Disciplinare entrerà in vigore il 1 febbraio 2022.

L'orario di apertura al pubblico

L’accesso e la permanenza negli uffici all’utenza, è consentito solo per le attività dell’Amministrazione ed esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. Al di fuori degli orari di apertura al pubblico, l’accesso al Palazzo Comunale è consentito solo previa comunicazione, da parte degli Uffici, al personale del Nucleo della Polizia Locale Palazzo di Città.

L’accesso ai dipendenti è regolato dagli agenti e/o ufficiali di Polizia Municipale, attraverso: il riconoscimento personale; il badge nominativo rilasciato dall’Amministrazione ad uso personale; mentre per quanto riguarda l’utenza ed i visitatori è regolato attraverso il riconoscimento personale e l’identificazione mediante un documento di riconoscimento, trattenuto fino al termine della visita.L’ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo, consegnato dagli addetti all’atto del controllo, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita. L’ingresso degli Amministratori Comunali in carica è libero.

L’accesso di giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi

L’ingresso di giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, in quanto finalizzato allo svolgimento della propria attività professionale, così come da intesa con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, avviene mediante: l'esibizione di un pass che verrà rilasciato alle singole testate regolarmente registrate; l'identificazione tramite tesserino da giornalista professionista e praticante professionista, pubblicista e praticante in attesa d’iscrizione all’elenco pubblicisti.