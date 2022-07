Chiusura dell'ospedale di Sarno? Il Comune di San Marzano dice "no"

Il Comune San Marzano sul Sarno è in prima linea per dire no alla chiusura dell'ospedale di Sarno: la sindaca Carmela Zuottolo, presente alla riunione dei primi cittadini tenutasi nella città dei Sarrastri nella giornata di venerdì, ha confermato infatti il proprio impegno in tal senso.

L'annuncio

"Nei prossimi giorni delibereremo in consiglio comunale un atto propedeutico alla difesa di questo importante presidio ospedaliero, oltre a promuovere altre azioni in tal senso. Condivido le preoccupazioni dei miei colleghi sindaci che sono emerse nella riunione di Sarno - ha detto la sindaca - Il Martiri del Villa Malta è importante per l'Agro ma anche per l'hinterland vesuviano. Lo difenderemo in ogni modo. Chiederemo alla Regione Campania anche una speciale audizione in Commissione Sanità. Non ci fermeremo. Rivendichiamo il diritto alla salute".