San Mango Piemonte, nasce la comunità energetica

Venerdì 14 giugno sarà costituita la Comunità Energetica del Comune di San Mango Piemonte, di cui la EnergyCO Spa è soggetto facilitatore. Un'occasione unica per cittadini e imprese di unirsi ed essere attori attivi della transizione energetica, verso un futuro più sostenibile e sicuro.

Il programma

Il pomeriggio verterà su due momenti. Dalle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune si terrà un incontro istituzionale e divulgativo per approfondire il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e scoprire i vantaggi per il territorio e i suoi abitanti. Tra i relatori previsti, interverranno il Sindaco di San Mango Piemonte Francesco Di Giacomo, il Sindaco di Giffoni Valle Piana e Presidente della Comunità Montana Antonio Giuliano, i responsabili CER per EnergyCo Antonietta Faia e Roberto Monaco. Intorno alle ore 19, invece, in Piazza Francesco Spirito si terrà un momento ludico e coinvolgente per tutta la comunità. Tante attività e sorprese per entrare nel vivo della transizione energetica, come pop corn e zucchero filato "preparati" con il sole, assaggeremo queste delizie grazie all'energia solare raccolta da un pannello fotovoltaico. Saranno presenti anche un box Foto per entrare nel vivo della transizione energetica ed immortalare un selfie sostenibile e un gioco a quiz sulla sostenibilità per sfidare le proprie conoscenze e scoprire di più sul futuro del nostro pianeta. Previsto anche un piccolo omaggio ecologico per i più piccoli. "Noi siamo l'energia del cambiamento": è il claim che accompagnerà l'evento. Un invito a tutti i cittadini a sentirsi parte attiva della Comunità Energetica e a contribuire, con le proprie azioni e comportamenti, a costruire un futuro più sostenibile per San Mango Piemonte. Il sindaco Francesco Di Giacomo ha così illustrato l’evento: “Quella di domani sarà una giornata importantissima per la nostra comunità. Siamo decisamente orgogliosi di figurare come il primo Comune dei picentini a dar vita alla comunità energetica, strumento di fondamentale importanza per favorire una transizione sempre più smart e green. Siamo pronti a illustrare tutti i benefici economici, sociali e ambientali che potranno regalare un nuovo volto al nostro territorio”.