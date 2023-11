Gestione rifiuti, Costarella (Conai): "Salerno è un modello che non ha niente da invidiare alle realtà del nord"

Nel 2022 in Campania 361.800 tonnellate di rifiuti di imballaggio sono state sottratte alla discarica e conferite a Conai. È quanto emerge dal report del Consorzio Nazionale Imballaggi. In Provincia di Salerno a primeggiare sono le province di Benevento e Salerno, come conferma il responsbile dei piani di sviluppo al centrosud di Conai, Fabio Costarella: "Benevento, insieme a Salerno, si conferma ancora una volta un modello nella gestione dei rifiuti che non ha niente da invidiare a molte realtà del Nord" commenta Fabio Costarella. "Salerno è la prova che, dove c’è una chiara volontà politica, è possibile ottenere grandi risultati. Nell’ultimo periodo un nuovo intervento congiunto con CONAI su alcuni servizi ha alzato l’asticella sugli obiettivi raggiunti, e si sta già lavorando per il passaggio alla tariffazione puntuale. Le Regioni del Centro-Sud possono e devono colmare la distanza che le separa da quelle del Settentrione, che negli anni hanno creato un ciclo industriale per la valorizzazione dei rifiuti. È importante che la raccolta cresca anche in qualità: il fine ultimo della differenziata, del resto, è il riciclo. E non è sufficiente fare grandi quantitativi di rifiuti differenziati se poi la raccolta è fatta male. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, iniziando dal separare i rifiuti di imballaggio con attenzione, ogni giorno, in base alle disposizioni del Comune di residenza".

I dati

Il quadro regionale, però, presenta ancora qualche criticità. Secondo gli ultimi dati Ispra disponibili, la Campania ha differenziato il 54,6% dei rifiuti. Ossia quasi 1 milione e 450.000 tonnellate, su un totale di oltre 2 milioni e 650.000 tonnellate di rifiuti prodotti. Soltanto Lazio, Calabria e Sicilia fanno peggio in termini di percentuali di raccolta. "I risultati della Campania in questo ramo dell’economia circolare - aggiunge Costarella - si mantengono sostanzialmente stabili. Resta ancora molto da fare, e ci si aspetta un importante contributo dalle Città di Napoli e Caserta. Ci sono molte opportunità di sviluppo, anche in vista dei nuovi obiettivi di recupero e riciclo imposti dall’Unione Europea. Il percorso avviato dalla Regione necessita di un’accelerazione per arrivare ad aumentare l’efficacia e l’efficienza della raccolta. Senza contare che la Campania, come altre Regioni del Mezzogiorno, sconta ancora un deficit impiantistico su alcune frazioni come, per esempio, per il trattamento della frazione organica".