Conca dei Marini, al via i lavori sull'Amalfitana: i percorsi alternativi

Cominceranno lunedì 16 ottobre, come comunicato da Anas, i lavori per la messa in sicurezza di un tratto del costone roccioso attiguo al km 25,300 della Statale Amalfitana, a Conca dei Marini .

I dettagli

Lunedì si svolgeranno lavorazioni preliminari che non richiederanno limitazioni al transito; da martedì 17 ottobre, poi, e fino al 17 novembre, si renderà necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra il km 25,250 ed il km 25,350, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, nelle seguenti fasce orarie: 8.30-10.30; 11.30-13.00; 14.30-17.00. Durante le chiusure la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta verrà deviata con percorso alternativo fino al km 28,000 della Amalfitana (bivio Lone) sulla Provinciale Agerolina, per proseguire fino alla Statale Sorrentina in direzione di Meta; la circolazione proveniente da Meta e diretta a Vietri proseguirà lungo la Sorrentina, imboccando l'Autostrada A3, in direzione di Salerno, con uscita a Vietri sul Mare.