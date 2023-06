Parcheggi, nuove corse metro e divieti: il piano mobilità per i concerti di Mengoni e Vasco

Piano mobilità per i concerti di Marco Mengoni (24 giugno) e Vasco Rossi (28 e 29 giugno) allo stadio Arechi. In vista dell'arrivo di migliaia di fans da tutta la Regione ed il Sud Italia, il Comune, in collaborazione con le autorità preposte, ha predisposto una serie di misure volte a rendere più facile l'accesso all'area dei concerti.

Le misure

Per quel che riguarda la metropolitana, sono state previste nuove corse fino alle ore 2. Oltre a tutti i parcheggi, anche privati ed a pagamento, della zona Arechi meno prossimi all'impianto sarà disponibile gratuitamente per la sosta delle autovetture private e di altri eventuali bus e mini van l'intera zona Pip Capitolo San Matteo. Tale area sarà collegata all'Arechi da un servizio navetta a pagamento, ad esaurimento posti disponibili, gestito da BusItalia. Il sindaco, inoltre, ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita ed il consumo di bevande in bottiglia nell'area del concerto. I cancelli dello Stadio Arechi saranno aperti a partire dalle ore 16.30. Il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno affiancherà la Polizia Municipale per tutte le operazioni ed attività di competenza.