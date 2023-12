Concerto di Capodanno con i Pooh, richiesti 400/500 mila euro. Cammarota: "Spesa giusta"

E’ sempre più concreta la possibilità che il primo concertone di Capodanno in Piazza della Libertà veda salire sul palco i Pooh. In queste ore l’amministrazione comunale di Salerno – d’intesa con la Regione Campania – è in trattativa con lo storico gruppo musicale per arrivare quanto prima ad un accordo. Il cachet richiesto – secondo Cronache – sarebbe tra i 400/500 mila euro. Una cifra alta su cui si sta ragionando in queste ore a Palazzo di Città.

La reazione

Intanto, arriva il commento positivo del consigliere comunale e presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota: “Vedere i Pooh costa dagli 80 ai 100 euro. Si consente a intere famiglie di vedere uno spettacolo gratuito, importante, che altrimenti non potrebbero permettersi. Potrebbero esserci fino a 100 mila persone. Considero giusta la spesa”.