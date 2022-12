Concerto in piazza a Salerno, il sindaco boccia la zona rossa: "Nessuna prenotazione per accedere"

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo di Governo, l'incontro tra Prefetto e sindaco per confrontarsi sulle decisioni relative all'organizzazione del concerto dei Negramaro, in programma in piazza Amendola, il 31 dicembre. "Non ci sarà bisogno di alcuna prenotazione per recarsi nei ristoranti, abbiamo chiesto con forza di rivedere l'impostazione che definiva piazza Amendola come zona rossa- ha fatto sapere il primo cittadino, Vincenzo Napoli- Abbiamo deciso di tenere il concerto in piazza Amendola perché è un luogo dell'anima e un luogo del cuore. Lì si sono tenuti tutti i concerti importanti di Capodanno e quindi è stata nostra intenzione consolidare questa consuetudine".

La sicurezza

Il sindaco ha annunciato, inoltre, che piazza Amendola sarà messa in sicurezza, nel senso che potranno accedervi un numero altissimo di persone, tante quante l'area è in grado di contenere, in termini di sicurezza. Nessun limite numerico specifico, tuttavia, è stato fornito dal sindaco. Bocciate, quindi, le indicazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che erano state già comunicate ai gestori della movida, i quali, anche attraverso la nostra testata, avevano espresso dissenso circa l'obbligo di rendere noti alla Polizia Municipale i nomi dei loro clienti dell'ultimo dell'anno entro il 30 dicembre, per garantirne l'accesso in via Roma e in piazza Amendola.