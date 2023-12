Capodanno, il Comune stanzia 570 mila euro per il concerto dei Pooh

Ammonta a 570 mila euro la cifra deliberata dalla Giunta comunale di Salerno per l’organizzazione del Concerto di Capodanno che, per la prima volta, si terrà in Piazza della Libertà.

La kermesse

Un elevato investimento che servirà a pagare non solo gli artisti – confermato l’arrivo dei Pooh – ma anche per la sicurezza, la Siae, il brindisi di mezzanotte, l’orologio digitale, il servizio fotografico ed i fuochi pirotecnici. A condurre l’evento saranno probabilmente Pippo Pelo e Adriana Petro con il djset di Radio Kiss Kiss.