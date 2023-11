Primo Capodanno in Piazza della Libertà, Gagliano: "Chiamiamo Rocco Hunt, orgoglio salernitano"

Dopo l’annuncio del governatore De Luca sul concerto di capodanno in Piazza della Libertà, c’è grande attesa in città per conosce il nome dell’artista che sarà chiamato a riempire per la prima volta la grande area che si affaccia sul mare al di sotto del Crescent. L’amministrazione comunale è già al lavoro, ma nomi sicuri non ce ne sono ancora.

La proposta

Ma una proposta arriva dall’imprenditore alberghiero ed ex consigliere comunale/regionale Salvatore Gagliano: “Perché non festeggiare con orgoglio salernitano il nuovo anno con Rocco Hunt?”. Insomma, per Gagliano, trattandosi del primo concerto nella nuova piazza bisognerebbe puntare per il “pienone” sul giovane rapper del quartiere di Pastena, che sta continuando a riscuote anche a livello nazionale un grande successo. Gli altri nomi che circolano – secondo Il Mattino – sono quelli di Gigi D’Alessio e dei Pooh. Ma c’è ancora un po' di tempo per decidere.