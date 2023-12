Capodanno con “Gemelli diversi” e dj Fargetta ad Agropoli: ecco il Piano Traffico e Parcheggi

E’ attivo il conto alla rovescia per il Capodanno del Cilento. Il 1 gennaio 2024 in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli si accenderà il divertimento con due ospiti d’eccezione: i “Gemelli diversi” e dj Fargetta. Dopo il successo dello scorso anno in cui lo show party di Nostalgia 90 ha infiammato il centro cittadino, anche quest’anno sono attesi in migliaia, tra giovani e meno giovani, per dare il benvenuto al 2024. Gli anni 90 saranno nuovamente protagonisti con brani che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni. Lo spettacolo prenderà il via fin dal pomeriggio di lunedì 1 gennaio con l’esibizione di associazioni locali con diverse performance, per poi entrare nel vivo a partire dalle ore 21. Al via prima il duo canoro che sapranno scaldare la piazza per poi passare il testimone al creatore del Deejay time per una notte tutta da vivere. Non resta che darsi appuntamento ad Agropoli per iniziare l’anno nel modo giusto. In considerazione del notevole flusso di persone atteso, è stata predisposta apposita ordinanza a regolamentare la circolazione veicolare e la fermata/sosta dei veicoli.

Il Piano Traffico

Per quanto riguarda il piano traffico, è stata prevista l’interdizione alla circolazione e deviazione del traffico, eccetto residenti e veicoli a servizio di persone disabili, mezzi di Polizia e di soccorso e veicoli a servizio dell’evento canoro programmato per il capodanno:

1. viale Europa, tratto da intersezione Duca Sanfelice fino all’incrocio con via S. Pio X, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 a termine spettacolo

musicale;

2. via S. Pio X, tratto da intersezione viale Europa fino all’incrocio con via Bovio, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 a termine spettacolo musicale;

3. via Petrarca, tratto da intersezione S. Pio X fino all’incrocio con via Giolitti, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 a termine spettacolo

musicale.

La deviazione del traffico veicolare e inversione del senso di marcia:

1. via Chili, tratto da intersezione viale Europa fino all’incrocio rotatorio via Colombo, dalle ore 17:00 a termine spettacolo musicale. L’interdizione alla circolazione, tratto viale Europa / Chili, fino all’intersezione duca Sanfelice / Piazza della Repubblica e deviazione del traffico su via Chili, eccetto residenti e veicoli a servizio di persone disabili, mezzi di Polizia e di soccorso e veicoli a servizio dell’evento canoro programmato per il capodanno. Il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli, eccetto mezzi di Polizia e di soccorso e veicoli a servizio dell’evento canoro programmato per il capodanno, in Agropoli, giorno 1 gennaio 2024:

a. area di via Cavalieri di Vittorio Veneto / caduti di Nassiriya, dalle ore 09:00 fino al termine spettacolo musicale;

b. via Pio X / Petrarca, ambo i lati, fino all’intersezione con via Bovio, dalle ore 09:00 fino al termine spettacolo musicale.

Il Piano Parcheggi

I parcheggi consigliati sono i seguenti: area ex campo sportivo Landolfi, mercato coperto via Chili, piazza Merola, scuola secondaria primo grado “Vairo” (apertura ore 18, chiusura ore 1:30 – piazzale “scuole medie”), via Romanelli, viale Lazio, parcheggio largo Caruccio (antistante Eurospin e Fornace), piazza Mediterraneo (antistante cineteatro “De Filippo”). Uscita variante SS 18 suggerita per raggiungere agevolmente l’evento: Agropoli

sud

Il commento

"Teniamo vive le tradizioni – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – e quella del

Capodanno è tra le più richieste ed attese. Agropoli è ormai punto di riferimento quando si tratta di divertirsi e noi non vogliamo deludere le aspettative. Al

classico concerto dei “Gemelli diversi”, duo che ha inciso brani molto noti, accostiamo uno dei deejay italiani più famosi, Fargetta, che siamo certi saprà

entusiasmare nel modo giusto i tanti che accorreranno ad Agropoli per vivere una bella serata di festa tutti insieme. Vi aspettiamo".