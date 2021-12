Capodanno a Salerno, stop al concerto in piazza: l'annuncio del sindaco

Il Capodanno in piazza a Salerno, quest'anno, non si terrà per via della pandemia. La conferma arriva oggi dal sindaco Enzo Napoli. Però, messo a punto il piano sicurezza, la kermesse Luci d'Artista si farà e le luminarie colorate si accenderanno venerdì 3 prossimo, senza cerimonia inaugurale. "Il Capodanno in piazza non lo faremo per ovvi motivi", sottolinea il primo cittadino, a margine di un appuntamento con la stampa.

Il bando per le Luci

Per il piano sicurezza per Luci d'Artista, manifestazione che negli anni ha portato tantissimi visitatori in città, Napoli spiega che c’è stata "una gara che, in una prima fase, non ha dato esito perchè c'erano stati degli errori da parte dei concorrenti. Dopodichè, ne abbiamo indetto un'altra ed è stata affidata, finalmente, a una ditta. Con la in prefettura il piano è stato discusso e licenziato positivamente".