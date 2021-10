Concerto di Capodanno a Salerno: spunta il nome di Gianni Morandi

Un cantante amatissimo da un’ampia fascia di persone adulte, ma meno dai giovanissimi. Morandi ama molto Salerno e la sua provincia, dove viene spesso avvistato in vacanza, soprattutto nel Cilento

Il Comune di Salerno inizia a pensare al prossimo concerto di Capodanno che, molto probabilmente, sarà il primo ad andare in scena dopo la pandemia ed il primo ad essere organizzato nella nuova Piazza della Libertà.

Morandi in pole

Secondo indiscrezioni - riportate da Le Cronache – a salire sul palco per intrattenere la platea in attesa di festeggiare l’arrivo del nuovo anno potrebbe essere Gianni Morandi. Un cantante amatissimo da un’ampia fascia di persone adulte, ma meno dai giovanissimi. Morandi ama molto Salerno e la sua provincia, dove viene spesso avvistato in vacanza, soprattutto nel Cilento. Lo scorso anno fu fotografato ad Acciaroli. Altri nomi di cantanti saranno vagliati nelle prossime settimane.