Capodanno in piazza a Salerno: bagno di folla sulle note dei Negramaro

Bagno di folla più per il concerto dei Negramaro, a Salerno. La nota band ha calcato le tavole del palco di piazza Amendola per salutare il 2022 e dar il benvenuto al 2023: quasi 10mila persone hanno goduto dello spettacolo. "Una festa emozionante con la magia di Luci d'Artista. Salerno vince con la bellezza ed il sorriso. Buon anno nuovo a tutti", ha commentato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Intanto, a Santa Teresa, le lampade luminose lanciate verso il cielo da innumerevoli cittadini, come buon auspicio per l'anno nuovo. Brindisi, musica e sorrisi, dunque, per il Capodanno salernitano che, tuttavia, è stato caratterizzato anche da diversi eccessi e trasgressioni. In primis, l'esplosione continua di botti, nonostante il divieto di utilizzarli fino al 7 gennaio. Tuttavia, dopo le restrizioni causate dalla pandemia,la voglia di divertirsi e di sfrenarsi da parte della comunità, era certamente prevedibile.

Foto di Antonio Capuano