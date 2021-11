Festa e concerto di Niko Pandetta non autorizzati, ad Eboli: sanzionato il locale

Festa neomelodica con Niko Pandetta, senza autorizzazione alcuna. Il cantante è riuscito a esibirsi prima che carabinieri e la polizia municipale intervenissero: non è la prima volta che i suoi concerti sono bloccati.

Il fatto

Pandetta ha animato un ricevimento di fidanzamento, in un noto locale di Santa Cecilia. Assembramenti e violazione delle norme anti-Covid, oltre che spettacolo ed intrattenimento non autorizzato per la festa che si è riversata anche in strada: il locale è stato sanzionato.