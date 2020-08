Musica e assembramento a Maiori: carabinieri e vigili fermano lo spettacolo

Blitz di carabinieri e polizia municipale a Maiori: i militari hanno stoppato uno spettacolo musicale per violazione delle norme anti Covid. La società organizzatrice ha subito la sanzione amministrativa di 1000 euro per violazione della normativa regionale in materia di contrasto alla diffusione del virus.

I dettagli

Lo spettacolo era stato organizzato al porto turistico di Maiori. Si trattava di un concerto, organizzato da un'associazione del settore e rientrante in una più ampia serie di manifestazioni a carattere ricreativo. Gli spettatori erano regolarmente seduti ed avevano posti assegnati. Durante lo spettacolo, però, diverse persone di sarebbero alzate in piedi e si sarebbero accalcate a ridosso dell'area destinata alla band.