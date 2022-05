Conclusi i lavori al Vestuti-Palestra Senatore, Avella: “Ora manutenzione al Palatulimieri”

“Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto sportivo Donato Vestuti/Plestra Senatore. Restituiamo così i livelli necessari di decoro e dignità allo storico impianto, nel rispetto degli atleti, delle società sportive e dell’intera città di Salerno”. Lo ha detto il consigliere comunale Gennaro Avella, presidente della la IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione. L’intervento è stato realizzato per un importo complessivo di 127.771,44 euro. “Le Strutture interessate dall’intervento complessivo sono: stadio Arechi, campo Settembrino, PalaTulimieri, campo Volpe, Piscina S. Vitale, stadio Vestuti. - ha detto Avella - Il contratto applicativo per l’impianto di piazza Casalbore/Palestra Senatore prevede anche i lavori per il Palatulimieri - determina 1322/2022. Il totale dei lavori ammonta a 68.942,75 euro. Nello specifico, i lavori allo Stadio Vestuti sono iniziati il 28 marzo e ultimati nelle scorse ore".

Presso la palestra Senatore, dunque, sono stati riqualificati gli spogliatoi ei locali di infermeria, direzione, uffici, nonchè ripristinati gli impianti idrico-sanitari degli spogliatoi, gli impianti idrico-sanitari e c'è stata la riqualificazione dei bagni riservati al pubblico. Ancora, si è provveduto al risanamento delle facciate interne del campo di gioco, degli intramezzi degli spogliatoi, al ripristino della impermeabilizzazione dei gradoni della Curva Sud, che fa da tetto agli spogliatoi, relativamente ai giunti dei massetti e zone degradate. Presso lo stato Vestuti eseguiti la riqualificazione degli spogliatoi atleti e arbitri, il ripristino degli impianti idrico-sanitari degli spogliatoi atleti e arbitri, degli impianti idrico-sanitari e riqualificazione dei bagni riservati al pubblico, degli impianti idrico-sanitari e poi l'impermeabilizzazione del bagno disabili e il ripristino degli impianti idrico-sanitari e riqualificazione degli spogliatoi donne. Ancora, la riqualificazione della palestra Pugilato, della palestra Atletica della palestra Lotta, con la messa in sicurezza di muri e porte tunnel sottostante gli spalti e la pulizia e la riqualificazione delle lapidi commemorative. "Il 2 maggio sono intanto cominciati i lavori al PalaTulimieri di cui renderemo dettagli in seguito”, ha annunciato infine Avella.