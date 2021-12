Concorsi per istruttore amministrativo ed informatico: i bandi ad Amalfi

Indette due procedure selettive finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di 1 istruttore amministrativo e di 1 istruttore informatico (categoria C pos. ec. C1).

I dettagli

Per entrambi i concorsi, le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Amalfi secondo le modalità indicate dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione degli estratti dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, alias entro il 16 dicembre 2021. Gli interessati possono consultare le pagine dedicate al Concorso per Istruttore Amministrativo e per Istruttore Informatico pubblicate sul sito dell'Ente.