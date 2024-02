Ospedale Ruggi, l'odissea degli idonei al Concorso Pubblico di Collaboratori Amministrativi Professionali in Graduatoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In merito all'odissea che noi idonei al Concorso Pubblico di Collaboratori Amministrativi Professionali in Graduatoria all'AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona stiamo vivendo, stiamo passando delle settimane infernali e col fiato sospeso in quanto l'AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a fine Concorso dopo aver assunto i candidati risultati Vincitori e relativi Idonei non vincitori prossimi a questi ultimi non ha più scorso la graduatoria.

La graduatoria in argomento è formata da 91 persone, di cui 77 i posti utili relativi ai candidati risultati Idonei non vincitori, e di questi n. 77 idonei, 58 persone hanno potuto beneficiare di convocazioni a seguito di atti di convenzione all'utilizzo della graduatoria da parte dell'Asl Salerno e dell'Asl Napoli 3 SUD la quale ha utilizzato la graduatoria solo per assumere uno dei candidati che tra l'altro era già dipendente Asl Na 3 con qualifica inferiore.

E' da premettere che, nell'ambito delle assunzioni circa la figura professionale in argomento l'Asl di Salerno non ha mai posto in essere un Concorso Pubblico per il reclutamento di Funzionari Amministrativi (Collaboratori Amm.vi Prof.li), per tale ragione può ben capire che l'emorragia di risorse umane nel corso degli anni è stata importante e che in questa ai sottoscritti preme sollecitare che venga riconosciuto l'interesse legittimo all'assunzione mediante scorrimento di Graduatoria , da parte della stessa Asl di Salerno, confermato anche nella delibera di proroga di Convenzione tra ASL SA e AOU Ruggi (Allegata), poiché la stessa Azienda Sanitaria Locale vanta di un estensione territoriale importante (da SARNO a SAPRI) e poiché nell'ambito delle ultime convocazioni (ca. 57 posizioni) ha ricevuto numerosi rifiuti ed ha assunto effettivamente solo ca. 25 persone.

Nelle PEC di convocazione ai candidati vi è espressamente indicato che l'ASL ha carenze nelle zone SUD dell'Area Salernitana ma poi effettivamente i fortunati che hanno avuto la possibilità di firmare un contratto (tranne in rare e remote eccezioni, se non per volontà dello stesso candidato chiamato alla firma) tutti hanno preso servizio in sedi centrali o in distretti sanitari dell'Area Nord.

Siamo rimasti in questa graduatoria di merito circa 19 idonei dalla pos. 72 alla pos. 91, i quali attraverso lo scrivente comitato hanno anche cercato di avere risposte dalla Regione Campania, attraverso un Question Time (all. domanda e risp), risposta con risultato inutile se non peggiorativo, per le seguenti ragioni:

1. Noi ultimi idonei (dalla pos. 72 alla pos. 91) avevamo chiesto uno scorrimento da parte dell'ASL Salerno e non da parte del Ruggi d'Aragona;

2. La regione ha chiesto rimostranze alla sola Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera Ruggi e non all'Asl (che detiene numerosi distretti sanitari, servizi etc... scoperti);

3. Non c'è stata nessuna certezza e non traspare nessun impegno da parte della Regione Campania ad esaurire tutta la graduatoria mediante la collaborazione di tutte le Aziende del Sistema Sanitario Regionale;

4. Non è stata attivata la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale

5. E non posto per ultimo quale elemento fondamentale della questione, siamo l'ultima graduatoria per il reclutamento delle figure professionali di "Collaboratore Amministrativo Professionale" presente in tutta la Regione Campania.

Ad oggi ci sentiamo sopraffatti, sviliti etc...etc...

In questo Concorso Pubblico abbiamo investito tutte le nostre energie, abbiamo messo da parte illo tempore gli impegni familiari, ci stiamo sperando fino alla fine (che non è tanto lontana, scadenza graduatoria 26/05/2024) Per altri idonei in altre graduatoria (ASL Napoli 1 e AOU Vanvitelli) si son fatti "i salti mortali" per assumerli ed erano una flotta di persone (ca.600!!!!) ora non riusciamo a capire da dove nasce tutta questa ostilità e questa disparità di trattamento, oltre che questa potenziale perdita di Chance che si sta infliggendo verso noi ultimi candidati (pos. 71-91).