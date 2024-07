Bando per l'assunzione di 45 nuovi vigili: i chiarimenti del Comune di Salerno

Il Comune di Salerno chiarisce alcuni punti del bando, pubblicato nei giorni scorsi, per l’assunzione a tempo indeterminato e part time (50%) di 45 nuovi agenti di Polizia Municipale.

Le precisazioni

“Per quanto riguarda il limite di età – scrive il dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione Giuseppina Fiocco – si richiama la Legge 15 maggio 1997, n.127, la quale all’articolo 3, comma 6, stabilisce che “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”. In tal senso dispone il Tegolamento della Polizia Municipale del Comune di Salerno, approvato con una delibera di giunta (n.8) del 15 gennaio 2016 e modificato con una nuova delibera di giunta (n.204) dell’11 luglio 2016, il quale “oltre a specifici requisitivi fisici (visivi e uditivi) riportati nel bando, prevede altresì il limite anagrafico dei 45 anni”.

Riguardo alle riserve, il dirigente comunale richiama quanto stabilito dall’articolo 7 del bando a norma del quale “…saranno applicate le riserve di legge in favore di particolari categorie di cittadini, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa…Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, sono valutate esclusivamente, all’atto della formulazione della graduatoria di merito, nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti messi a concorso”. Si terrà dunque conto della riserva ex art.1, comma 9 bis, del Decreto Legge 44/2023 per coloro che hanno concluso il servizio civile universale (SCU), solo in sede di graduatoria attraverso il sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Sevizio Civile Universale.