Concorsone Regione Campania: De Luca e Napoli incontrano i vincitori

Oggi, mercoledì 29 luglio, ospiti del Teatro Augusteo, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, hanno incontrato Teatro Augusteo i vincitori del concorso indetto dalla Regione Campania.

I dettagli

"Saranno diecimila giovani diplomati e laureati che hanno possibilità di lavorare a tempo indeterminato presso la Regione Campania, la Corte di appello di Napoli e di Salerno, le aziende partecipate, sulla base di un concorso pulito, trasparente e rapido - ha detto il governatore Vincenzo De Luca - Oggi, in queste settimane, cominciano a lavorare i primi 2500 giovani. A Salerno, al Teatro Augusteo, abbiamo un blocco di alcune centinaia di giovani che vengono a lavorare presso il Comune di Salerno. Alla Regione di Napoli hanno già cominciato a lavorare in 600, poi in altri Comuni. Credo che sia l'operazione sociale più importante fatta nel Mezzogiorno d'Italia, al di là delle chiacchiere. 2500 persone che vanno a lavorare sono una grande fabbrica. Noi faremo lo scorrimento della graduatoria con possibilità di arrivare, un passo alla volta, a dare lavoro a diecimila giovani a tempo indeterminato".