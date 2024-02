Concorsone unico per i Pronto Soccorso: parte da Salerno l’avviso per tutte le Asl della Campania

È la prima procedura di questo tipo della Regione Campania, un concorso dai grandi numeri: 363 dirigenti medici da reclutare con avviso unico, il cui iter è partito poche settimane fa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 15, 4° serie del 20 febbraio 2024). "Un’innovazione organizzativa e rapida, voluta fortemente dalla Regione Campania, con capofila l’Asl di Salerno, che ha lo scopo di consolidare le dotazioni organiche di tutte le Aziende Sanitarie regionali nella disciplina di medicina d’emergenza-urgenza. Una strategia per porre il freno alla grave sofferenza delle Aziende dettata dalla carenza di personale cronica a livello nazionale che colpisce la disciplina dei medici dedicati ai Pronto Soccorso" si legge in una nota dell'Asl salernitana.

Gli obiettivi

Nelle scorse settimane le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere regionali hanno stimato direttamente il proprio fabbisogno. Su queste, poi, l’Asl Salerno, in qualità di azienda capofila individuata dalla Regione Campania, ha avviato le procedure per il concorsone regionale. L’obiettivo è quello di realizzare una graduatoria unica regionale da cui poi, una volta assunti i medici tutte le Aziende potranno attingere per le esigenze future. "La funzionalità di un concorso regionale - prosegue la nota dell'Asl Salerno - è anche dettata dalla necessità di evitare il turn over e il tasso di licenziamenti volontari molto alto per la disciplina, di ridurre la frammentazione delle procedure, e di garantire le sedi di Pronto Soccorso più periferiche e disagiate della Campania, meno attrattive rispetto ai grandi centri della regione.

Chi può partecipare

Oltre ai medici specializzati nella disciplina, ai requisiti del possesso della laurea in medicina e chirurgia e all’iscrizione all’ordine dei medici, la platea dei possibili partecipanti è ampia. Possono infatti partecipare al concorso, tramite il portale aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it, coloro i quali siano regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno anche se sprovvisti della specializzazione richiesta. Possono inviare domanda anche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le ASL e le Aziende Ospedaliere che abbiano la qualifica di dirigente medico nella disciplina di concorso.Inoltre, possono partecipare all’Avviso anche coloro i quali, all’interno del personale medico, abbiano maturato esperienza di almeno tre anni – anche non continuativi – nei servizi di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile o che abbiano svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il commento

“Ringraziamo la Regione Campania e le altre Aziende. Come ASL ci sentiamo investiti di una grande responsabilità. Anche sul nostro territorio viviamo da tempo l’ormai tragica difficoltà nazionale di reclutare personale per i Pronto Soccorso” dichiara il direttore generale, l’ingegnere Gennaro Sosto che aggiunge: “Il concorso unico regionale punta a centralizzare il reclutamento, a rendere più attrattivi i posti messi a bando per i Pronto Soccorso e mira a dotare in tempi rapidi tutti i PS, servizi imprescindibili e fondamentali per il Servizio pubblico regionale”.