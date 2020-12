"Mazzetta" di mille euro ad un imprenditore, arrestato il consigliere Giancarlo Giordiano

Avrebbero intascato una "mazzetta" di mille euro per effettuare lavori di somma urgenza nei pressi del fiume Lambro a Centola-Palinuro. Per questo due funzionari del Genio Civile di Salerno (uno dei quali in pensione) sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri del comune cilentano con l’accusa di concussione in concorso. Si tratta – riporta La Città – di Giancarlo Giordano, 64 anni, che è anche consigliere comunale a Nocera Inferiore dove fa parte dei “Coraggiosi”, gruppo critico all’interno della maggioranza che supporta il sindaco Manlio Torquato; e di V. B, ex funzionario, 64 anni e anche lui di Nocera Inferiore.

Il blitz

I lavori in questione - che dovevano garantire il regolare deflusso delle acque a seguito dei danni provocati dal maltempo nei giorni scorsi – dovevano essere eseguiti con il criterio della compensazione fra il prezzo delle ore lavorative effettuate ed il prelievo del materiale in esubero, idoneo alla commercializzazione, il tutto dietro specifica verifica tecnica. A fare scattare le indagini è stato il titolare della ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori, il quale si è rivolto subito ai militari dell’Arma dopo la richiesta di denaro che sarebbe pervenuta dai due uomini. Determinante è stata la registrazione avvenuta tramite un microfono nascosto addosso all’imprenditore durante il suo incontro con i due per la consegna dei soldi. Alla vista dei militari, che li pedinavano da alcune ore, i due geometri avrebbero cercato di disfarsi della busta con le banconote lanciandola dal finestrino dell’auto. Ma è stato tutto inutile. Per loro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Valla della Lucania, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di giudizio, mentre il denaro è stato restituito all'imprenditore edile.