Fallimenti e mazzette a Nocera, tornano liberi i tre indagati

Sono tornati in libertà i tre professionisti di Nocera Inferiore (due commercialisti D.G e F.G e un avvocato S.F) che, nei giorni scorsi, erano stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria su una tentata concussione ai danni di un imprenditore insolvente. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l'ordinanza del gip, che aveva disposto per i tre gli arresti domiciliari. I due commercialisti e l'avvocato, indagati, si erano difesi giorni fa durante l'udienza a Salerno. Ancor prima, dinanzi al gip.

L'inchiesta

Le indagini erano partite dopo una denuncia sporta nel 2018 da un imprenditore che aveva ricevuto una terza persona, per conto della Curatela Fallimentare, la quale avrebbe chiesto una somma di denaro considerevole per non ostacolare, attraverso la presentazione di ricorsi o ricorrendo ad altre condotte ostruzionistiche, la conclusione positiva di una procedura esecutiva parallele a quella in corso in ambito fallimentare. A tale vicenda, fece seguito una seconda denuncia presentata da un altro imprenditore insolvente, che raccontò di un tentativo da parte del curatore F.G. (che avrebbe agito con la complicità del commercialista D.G. e dell'avvocato S.F.) di una richiesta prima di 30mila euro e poi di 100mila euro per mitigare in favore dell'imprenditore il contenuto della relazione presentata dal curatore. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno. I giudici si sono riservati sulle motivazioni, con le quali sarà utile capire i motivi dell'annullamento, se legati ad esigenze cautelari o ad elementi indiziari