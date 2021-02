Concussione: arrestato 30enne di Baronissi, indagati anche il custode e il consulente tecnico

E' finito in manette, un 30enne di Baronissi, intermediario arrestato per concussione dopo aver ricevuto 2mila euro da un imprenditore edile. Nella tarda serata di ieri, La Guardia di Finanza di Salerno ha fermato M.G.D., colto in flagranza del reato mentre riceveva indebitamente la somma di denaro che era solo l'ultima tranche di decine di migliaia di euro avute in precedenza.

L'operazione

Il titolare dell’attività economica ha in corso, presso l’Ufficio Esecuzione Immobiliare del Tribunale Civile di Nocera Inferiore, una procedura esecutiva nell’ambito della quale gli sono stati pignorati 5 immobili. Le indagini, dirette dal Sostituto Procuratore Angelo Rubano e condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno anche permesso alla Procura di emettere due decreti di fermo nei confronti del Custode Giudiziario e del Consulente Tecnico d’Ufficio nominati dal Tribunale nell’ambito della procedura.