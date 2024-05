Uccise un connazionale: bengalese condannato a 14 anni

Il 34enne bengalese Modhu Akon è stato condannato a 14 anni e 2 mesi di carcere per l'omicidio di un altro cittadino bengalese, trovato morto il 19 marzo 2023 a Salerno. La vittima, Mohammed Showkot, fu scoperta in via Capitolo San Matteo, una strada secondaria chiusa al traffico vicino alla zona industriale. Il processo si è svolto con rito abbreviato e la sentenza è stata pronunciata dal giudice Valeria Campanile del Tribunale di Salerno. L'accusa aveva richiesto una pena di 18 anni.

Le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno sono arrivati all'identificazione di Akon dopo aver esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza, che mostravano gli ultimi movimenti di Showkot. Le immagini hanno rivelato che Akon e la vittima erano insieme poco prima del delitto e che Akon lasciò il luogo del ritrovamento del cadavere da solo. Ulteriori prove sono emerse quando sono state trovate tracce biologiche di Showkot su una scarpa di Akon. Nonostante queste evidenze, Akon ha ammesso di aver incontrato Showkot e di aver trascorso del tempo con lui, ma nega di averlo ucciso.