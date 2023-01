Cede una grata e fa un volo di 3 metri: caviglia fratturata e lesione alla colonna vertebrale per il 23enne

E' ricoverato con una caviglia fratturata e una lesione alla colonna vertebrale, il giovane salernitano che ieri sera, dopo aver parcheggiato la sua auto, è precipitato giù in una grata che ha improvvisamente ceduto, nei pressi del Maximall di Pontecagnano Faiano.

Gli accertamenti

Il 23enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del Vopi ed ora si trova al Ruggi, fortunatamente non in gravissime condizioni. Indagini in corso, dunque, per far luce su quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità.