Poliziotto salernitano accoltellato a Milano: "Risponde agli stimoli, ma prognosi resta riservata"

Una buona notizia è arrivata, nella sera di oggi, da Milano. Christian Di Martino, il poliziotto salernitano - originario della frazione Giovi di Salerno - accoltellato nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo, "è stato estubato a 48 ore dall'intervento".

Cauto ottimismo

Fonti dell'ospedale Niguarda, rendono noto che "il paziente non è però sveglio e non sta parlando ma ha reagito a qualche stimolo iniziale". Pertanto, "il paziente resta in prognosi riservata e la sua condizione è ancora considerata grave anche se prevale un cauto ottimismo".