Ascea: realizzati oltre 3,3 km di nuova condotta "in pead"

Notevole riduzione del livello delle perdite, miglioramento della funzionalità delle reti per una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e dei cittadini, contenimento dei costi per un ulteriore miglioramento degli indicatori generali di qualità tecnica dell’Area. “I cittadini, insomma, beneficeranno di un servizio di fornitura idrica carat-terizzato da livelli di eccellenza nella continuità e nella qualità. Anche e soprattutto sotto il profilo delle caratteristiche della ri-sorsa idropotabile erogata”. Così il sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, commenta la realizzazione degli oltre 3,3 chilome-tri di condotta di distribuzione idrica in pead su diverse strade di competenza comunale: via A. Mautone, via Tempa del Niglio, via Fontana Palella, via Vallone Cupo, via Tempa delle Case, via Santa Maria del Colle.

La nota del Consac

"L’individuazione dei tratti di rete da sostituire – spiegano da Consac - è il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento dell’infrastruttura, dal con-trollo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che inte-grano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza".