Confagricoltura, a Battipaglia un corso per assaggiatori di olive da menza

Battipaglia ospiterà un corso di assaggio delle olive da tavola, rivolto a tutti gli appassionati e professionisti del settore. Il corso si propone di approfondire le conoscenze relative a un comparto in continua espansione sia nel consumo che nella produzione. Durante il corso, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere le diverse cultivar di olive adatte alla deamarizzazione, le tecniche di trasformazione tradizionali e industriali, e le utilizzazioni più diffuse. Gli argomenti trattati saranno accompagnati da sessioni di assaggio, che permetteranno di riconoscere la qualità delle olive nelle varie categorie attraverso una valutazione organolettica. Questa valutazione sarà effettuata seguendo i principi dell’analisi sensoriale regolamentati dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).

Le info utili

Il corso sarà organizzato presso la sede di Confagricoltura a Battipaglia, in viale Brodolini 6/8, e si svolgerà solo al raggiungimento di almeno 20 iscritti. La durata complessiva sarà di 24 ore, distribuite in sessioni di 6 ore per 4 giorni. Il costo di partecipazione è di 70 euro a persona.

Le adesioni devono essere comunicate entro giovedì 27 giugno 2024. Per informazioni e richieste di iscrizione, è possibile contattare il dott. Leonardo Feola al numero 348 8002323, oppure inviare una email a progettazione@confagricolturasalerno.it.