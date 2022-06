Piana del Sele, Confagricoltura avvia selezioni per assumere lavoratori extracomunitari

Prevenire e contrastare il caporalato nella Piana del Sele. Questo l'obiettivo delle due giornate d'incontro organizzate martedì 7 e giovedì 9 giugno da Confagricoltura nella sede di Battipaglia. Nell'ambito dei due incontri, che cominceranno alle 17, sono previste le selezioni per assumere lavoratori extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno, attraverso il contratto collettivo nazionale per l'agricoltura. Ad effettuare la selezione saranno gli stessi datori di lavoro.

Il progetto

L'iniziativa in questione rientra nel progetto Su.Pr.Eme, frutto della collaborazione fra ministero del Lavoro, Regione Campania, Confagricoltura e Consorzio La Rada. Obiettivo principale: integrare i migranti dal punto di vista socio-lavorativo e prevenire il caporalato. Nove in tutto le mansioni richieste: operai agricoli, trattoristi, braccianti agricoli, escavatoristi, operai generici, magazzinieri, autisti, addetti alla gestione di macchinari per il confezionamento, addetto all’elaborazione DDT. Quattro, invece, le sedi di lavoro: Eboli, Battipaglia, Capaccio, Roccadaspide, Pontecagnano Faiano.