Confagricoltura Pesca Salerno: è De Crescenzo il presidente

Si è costituita l’altra sera anche a Salerno la sezione economica di Confagricoltura pesca. Si tratta dello “sbarco”, in questo importante settore dell’economia provinciale, dell’organizzazione professionale agricola che è già presente in altre marinerie d’Italia. Con l’istituzione di una specifica sezione economica, Confagricoltura Salerno si propone di rappresentare e tutelare le aziende della pesca dell’esteso litorale provinciale, che esercitano la loro attività non solo nel Tirreno ma in gran parte del Mediterraneo.

La riunione

All’incontro di fondazione, svoltosi nella sede di Confcooperative Salerno, erano presenti diversi rappresentanti della categoria. Alla sezione economica di Confagricoltura pesca Salerno hanno aderito 26 aziende, che complessivamente contano ben 208 dipendenti. Confagricoltura era rappresentata da Giovanni Giugliano e Confcooperative dal presidente Salvatore Scafuri. Presidente della neonata sezione economica è stato eletto Leonardo De Crescenzo. Nel corsodell’incontro sono state affrontate diverse questioni che attanagliano la categoria, già duramenteprovata dall’emergenza Covid che negli ultimi due anni ha ridotto i consumi di pesce, in particolare nei settori alberghiero e della ristorazione. Ora c’è già un’altra emergenza con cui fare i conti e che sta mettendo a dura prova le aziende dellapesca: l’aumento del gasolio, che in queste settimane ha raggiunto costi proibitivi. Tutti argomenti che Confagricoltura Pesca Salerno conta di portare presto al “tavolo blu” regionale.