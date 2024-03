Prima “Conferenza di Organizzazione delle ANPI del Sud”: appuntamento a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’ANPI provinciale di Salerno è onorata di ospitare la prima “Conferenza di Organizzazione delle ANPI del Sud” che si terrà presso il Centro Congressi dell’Hotel

Ariston a Paestum, nei giorni 5-6 e 7 aprile. Questa prima Conferenza di Organizzazione delle ANPI delle otto regioni del Mezzogiorno, cade a 76 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, un patto sociale fondante e che si vuole ribadire e valorizzare proprio a partire da una concezione del fenomeno resistenziale come frutto di una grande unità nazionale, in nome dell’antifascismo, per rendere universali i principi di libertà, eguaglianza, democrazia, solidarietà, pace. L’evento sarà inaugurato da un Convegno storico che rende un doveroso omaggio agli 80 anni da “Salerno Capitale” che sancì proprio partendo da qui, l’inizio dell’unità antifascista nella Resistenza e nella Lotta di Liberazione nazionale.

Il Presidente Provinciale

Ubaldo Baldi