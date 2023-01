La Cgil si prepara al sesto congresso provinciale: "Ci attendono sfide importanti"

Si terrà il 9 ed il 10 gennaio, presso l'Hotel Ariston di Capaccio Paestum, il sesto congresso provinciale della Cgil Salerno.

Il congresso

La Cgil assicura che sarà "un congresso 'aperto', capace di parlare alle persone ed alle autorità dell’intera Provincia, nonché alle forze sociali, datoriali ed agli ordini professionali. "Un congresso “vero” - si legge nella nota del sindacato - per ripartire con una discussione libera, capace di avanzare proposte che diano slancio al ruolo ed alla funzione di un sindacato confederale ed essere parte attiva per riannodare i fili di una nuova programmazione economica e sociale,per uno sviluppo del territorio finalizzato alla buona occupazione ed ai giovani, per rinnovate politiche di investimento per il pubblico e per il privato". Oltre alla platea congressuale, saranno presenti ai lavori, esponenti regionali e nazionali del sindacato: Nicola Ricci Segretario Generale Cgil Campania, Christian Ferrari Segretario Cgil nazionale nonché autorità e rappresentanti delle Istituzioni.