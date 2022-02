Problemi alla rete internet alla scuola primaria di Coperchia: l'appello delle rappresentanti delle classi

E’ precaria la connessione internet all’interno del plesso scolastico di Coperchia appartenente all’istituto comprensivo di Pellezzano. Le rappresentanti delle classi (Giusi Aversano, Maria Ingino, Grazia Lamba, Carla Marino,Giovanna Marino Fulvia Tigani, Chiara Triggiano, Anna Vitolo) rivolgono un appello pubblico affinchè venga data la giusta attenzione alla problematica per risolverla in tempi rapidi. Anche perché, con questa difficoltà, è impossibile praticare la didattica a distanza.

“Come per le altre interruzioni dell’attività didattica in presenza avvenute negli ultimi due anni, anche in questi ultimi dieci giorni di riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, la scuola avrebbe dovuto garantire la didattica a distanza per bambini e classi poste in quarantena; ma purtroppo così non è stato perché il corpo docente presente a scuola non riusciva a portare avanti neanche 5 minuti di video lezione, in quanto la rete wi-fi o ethernet non riusciva a mantenere la connessione simultanea di neanche 8 insegnanti.Il nostro rammarico è che, dopo quasi due anni, durante i quali tutti a vario titolo abbiamo collaborato e ci siamo ripartiti il carico per limitare al massimo i danni di una situazione emergenziale (che ci ha colti del tutto impreparati), ci ritroviamo nel febbraio 2022 sotto le macerie di un castello di burocrazia, sintetizzabile in uno scaricabarile di responsabilità tra la dirigenza scolastica e l’amministrazione comunale.

Chi, a qualsiasi titolo, gestisce il servizio pubblico offerto dalla scuola (per il quale noi cittadini paghiamo le tasse) si deve rendere conto che a subire queste mancanze gravissime siano bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, insieme alle loro insegnanti che, costrette ad arrangiandosi anche con mezzi propri, hanno cercato e cercano di portare avanti dignitosamente e con spirito di abnegazione il loro lavoro.

Per non parlare del fatto che in questi due anni la scuola non si sia ancora dotata di una propria organizzazione digitale per dotare alunni ed insegnanti di un’identità scolastica per ridurre al minimo i pericoli connessi all’utilizzo da parte di tutti gli attori coinvolti del proprio account personale. È dell’ultim’ora la notizia che la scuola abbia avviato ufficialmente un’indagine di mercato finalizzata all’ acquisto servizio di connettività internet, ma da qui ad avere una connessione internet funzionante, quanto tempo dovrà ancora passare??? L’emergenza legata alla pandemia è e sarà ancora lunga, per questo chiediamo risposte concrete e urgenti per restituire adesso ai nostri figli i loro diritti e il servizio che meritano… nulla di più”.