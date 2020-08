Pellezzano: consegna di due nuove auto alla Polizia Municipale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì mattina, alle ore 10.30, presso lo spazio antistante la Casa Comunale di Pellezzano, verranno inaugurate due nuove vetture che saranno date in dotazione alla Comando della locale Polizia Municipale, guidata da Carmine Somma. Al taglio del nastro parteciperanno, oltre agli agenti della Polizia Municipale, anche il Sindaco dott. Francesco Morra, i consiglieri comunali e i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”. Nel corso della cerimonia inaugurale verranno formulati anche i ringraziamenti all’ex comandante dei vigili Ing. Giovanni Pierro e all’ispettore Michele Sica, che hanno entrambi seguito il progetto di sicurezza per ottenere il finanziamento regionale che ha permesso di acquistare anche lo speed control. Le vetture sono state acquisite grazie alla partecipazione a un bando di accesso ai contributi regionali in materia di sicurezza urbana, al quale il Comune ha aderito con delibera di Giunta num. 87 del 30-11-2018, attraverso il quale ha presentato una richiesta di finanziamento per l’acquisto di due autoveicoli per la polizia municipale tramite il Consip.

A seguito della partecipazione al bando, il contributo è stato accordato con determina dirigenziale num. 269 del 11-06-2019, con la quale l’Ente ha aderito alla convenzione Consip per l’acquisto di queste autovetture. Si tratta di due Alfa Giulietta, targate “Polizia Locale”, che verranno utilizzate per tutte le funzioni tipiche svolte dagli agenti della Polizia Municipale. Le vetture, inoltre, saranno dotate anche del cosiddetto “Talos Red Control”, ossia un sistema dotato di occhio elettronico e fotocamera che, al solo passaggio della volante, ha la capacità di verificare la corretta sosta dei veicoli negli appositi spazi ed è in grado di controllare se gli stessi sono provvisti di copertura assicurativa ed in regola con il pagamento del bollo auto, semplificando notevolmente le operazioni di contrasto degli agenti alle infrazioni del codice della strada.

“Conosciamo bene – ha spiegato il Primo Cittadino – il prezioso lavoro di monitoraggio messo in atto dalla Polizia Municipale. Il nostro comandante, Carmine Somma, sta compiendo un ottimo lavoro in termini di controllo territoriale, sia sul fronte del deposito illecito di rifiuti, nei confronti del quale sono stati stanati numerosi trasgressori raggiunti da altrettante sanzioni amministrative, che su quello della sicurezza personale e del rispetto delle normative per il contrasto all’emergenza sanitaria. Questi due veicoli che inauguriamo e che l’Ente consegna in dotazione ai vigili urbani, serviranno a potenziare il parco veicoli per garantire un controllo ancora più serrato nel rispetto delle norme di senso civico vigenti sul nostro territorio di competenza”. Come da programma, le vetture dovevano essere consegnate lo scorso 28 febbraio. A causa dell’emergenza sanitaria si è poi verificato il blocco delle consegne, con successiva riapertura della procedura lo scorso mese di giugno. La consegna è avvenuta il giorno 11 agosto 2020 e venerdì 14 verranno definitivamente consegnate al Corpo di Polizia Municipale di Pellezzano.