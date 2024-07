"La consegna della posta è regolare nel quartiere Carmine": le precisazioni di Poste Italiane

Non è vero che, nel quartiere Carmine, i postini si limiterebbero a lasciare gli avvisi di giacenza invece che bussare ai residenti. Dopo la denuncia della presidente del comitato di quartiere San Francesco, Laura Vitale, che si è fatta portavoce del disagio, interviene direttamente Poste Italiane che, in una nota inviata a Salernotoday, precisa che, nella zona segnalata, “la consegna della posta è regolare e non si registrano criticità”.

L’Azienda sottolinea inoltre che “nel rione Carmine i portalettere sono spesso in difficoltà perché molti civici di grandi condomini sono raggiungibili solo attraverso un ingresso privato, di conseguenza le cassette postali risultano essere non accessibili liberamente”.