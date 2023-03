Conservatorio Martucci, il nuovo presidente Provenza: "Metterò in campo tutta la mia esperienza"

Ora è ufficiale. E’ Luciano Provenza il nuovo presidente del Conservatorio Martucci di Salerno. Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, su indicazione del Senato Accademico, ha firmato il decreto di nomina, come anticipato anche da Salernotoday nei giorni scorsi. Provenza, stimato avvocato ed ex consigliere comunale, resterà in carica per tre anni.

Il commento

Provenza è pronto a mettersi subito a lavoro: “Sono contento ed onorato di presiedere il Consiglio di Amministrazione di una Istituzione così prestigiosa, che costituisce l’ultimo presidio universitario nella nostra città. Nell’espletamento del mandato conferitomi, profonderò tutte le mie energie, mettendo in campo l’esperienza maturata in 35 anni di insegnamento, le mie competenze di avvocato e di amministratore pubblico. Mi impegnerò sin da subito - spiega l’avvocato salernitano - in tutte le sedi istituzionali per difendere, rafforzare, e tutelare il Conservatorio, intercettando il maggior numero di risorse per garantire al corpo docente le migliori condizioni per espletare pienamente il loro munus docendi. Mi segnalano da più parti che il Martucci di Salerno ha costituito negli anni una vera fucina di talenti, allievi che si sono affermati anche a livello internazionale sotto la guida di straordinari Maestri. Per questo motivo, mi sento ancor più responsabilizzato e vicino ai Maestri, che in un Conservatorio costituiscono il cardine intorno al quale ruota l’intera azione formativa. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno fatto pervenire gli auguri e spero di non deludere coloro che si sono adoperati per farmi conferire questa prestigiosa carica”.