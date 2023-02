Conservatorio Martucci di Salerno: il nuovo presidente è Luciano Provenza

L’ex consigliere comunale Luciano Provenza è stato scelto dal Ministero dell’Università come nuovo presidente del Conservatorio Martucci di Salerno. La nomina, giunta nella serata di ieri, conclude il rinnovamento della classe dirigente dell’ente, il cui mandato era giunto a naturale scadenza.

La carriera

Provenza è uno stimato avvocato salernitano, che ha da sempre la passione per la politica. Nasce come militante ed esponente di Alleanza Nazionale; poi dopo una pausa sposa il progetto della lista deluchiana Campania Libera con cui viene eletto consigliere comunale; alle ultime elezioni comunali non si è ricandidato prendendo le distanze dalla coalizione di centrosinistra.

L'altra nomina

Nei giorni scorsi, sempre per indicazione del Ministero dell’Università guidato da Anna Maria Bernini, è stato inserito nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio l’ingegnere Vittorio Acocella in qualità di esperto di Amministrazione. Acocella è un dirigente storico del partito di Forza Italia nel capoluogo.