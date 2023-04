Indebita compensazione dei crediti d’imposta: ai domiciliari anche il consigliere La Porta

E' finito agli arresti domiciliari anche il consigliere comunale di Agropoli Massimo La Porta, tra i destinatari del provvedimento emesso dal Gip di Vallo della Lucania per 279 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti di imposta e autoriciclaggio. Gli indagati sono legati ad imprese che avrebbero effettuato un’indebita compensazione di crediti inesistenti tra il 2020 e il 2021, generando crediti di imposta attraverso la falsa attestazione di attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. La Porta, dunque, risulterebbe tra i dipendenti di una delle numerose società coinvolte che avrebbero prodotto la falsa documentazione.

I dettagli

Dominus del sistema smantellato dalle fiamme gialle, era il noto imprenditore Concordio Malandrino, già coinvolto in altre indagini, e a carico del quale non è stato possibile notificare il provvedimento di carcerazione in quanto residente all’estero. Come è noto, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro preventivo di circa 57 milioni di euro, corrispondenti all’illecito profitto dell'associazione. Ad ogni modo, per tutti gli indagati, i cui legali hanno annunciato ricorso al Riesame, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza penale definitiva e irrevocabile.