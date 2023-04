Salerno, convocato il consiglio comunale: otto i punti all'ordine del giorno

È stato convocato per venerdì 28 aprile il consiglio comunale di Salerno. Il via alla seduta è fissato per le 9.30.

L'ordine del giorno

Otto i punti all'ordine del giorno. Fra questi l'approvazione della convenzione fra la Salernitana e l'ente comunale per l'utilizzo dello stadio Arechi fino al 2029. A seguire le modifiche al regolamento Imu e Tari e la mozione del gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano sul Forum dei Giovani. A chiudere la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento del Forum dei Giovani avanzata da 10 consiglieri comunali e la richiesta di concedere per 50 anni lo stadio Arechi firmata da otto consiglieri.