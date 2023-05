Convocato per martedì 23 maggio il consiglio comunale di Battipaglia. Sei i punti all’ordine del giorno.

L'ordine del giorno

Fra questi la mozione dell’opposizione per chiedere la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per i recenti eventi criminali. A seguire le nuove tariffe Tari per l’esercizio finanziario 2023, gli indirizzi per la costituzione dei distretti del commercio e la proposta di regolamento per lo svolgimento delle commissioni consiliari in modalità telematica.