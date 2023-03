Debiti e super holding: dibattito acceso in consiglio comunale

Debiti fuori bilancio costanti e "super holding" sempre più vicina. Sono questi i due aspetti più importanti della relazione dell'assessore al Bilancio, Paola Adinolfi, relativa al "pacchetto" di provvedimenti finanziari portati all'attenzione del consiglio comunale (Documento Unico di Programmazione, debiti fuori bilancio e revisione delle partecipate su tutti).

Debiti fuori bilancio

Sul fronte dei debiti fuori bilancio, l'assessore ha spiegato che fra 2020 e 2021 la cifra spesa ogni anno è rimasta pressoché la stessa (un milione e 600mila nel 2020, un milione e 700mila nel 2021). "Con i revisori dei conti si sta procedendo per porre in essere misure finalizzate a contenere tale fenomeno" ha assicurato l'assessore. Quelli approvati dall'assise nella giornata di oggi, intanto, ammontano a 309mila euro, tutti legati a sentenze definitive.

Holding

L'assessore, inoltre, ha annunciato che il perito nominato per valutare la possibilità di includere Salerno Mobilità nella "nuova" holding Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi. Lo stesso dovrà accadere, a meno di pareri negativi dei tecnici, per Salerno Pulita e Salerno Solidale, così come previsto dal piano "Salva Città" a cui ha aderito il Comune. "Positivo aver avviato l'inclusione della prima partecipata" ha sottolineato l'assessore Adinolfi.

Le polemiche

Dopo la relazione, l'assessore ha comunicato che sarebbe andata via per via di impegni improrogabili. Tale comunicazione, però, ha fatto infuriare l'opposizione, che ha chiesto, nella persona di Cammarota, di rinviare i punti all'ordine del giorno per l'impossibilità di interlocuire con l'assessore al ramo. Viste le polemiche, e dopo un breve battibecco con il sindaco Napoli, l'assessore ha fatto dietrofront ed ha deciso di rimanere in consiglio per rispondere alle istanze della minoranza. "Ci aspettavamo che l'assessore ci aggiornasse sul salva città" ha affermato dai banchi dell'opposizione Roberto Celano, che ha definito il Dup "un libro delle favole, privo di contenuti realistici che non danno contezza del progetto dell'amministrazione per la città". Dura anche Elisabetta Barone: "Le conclusioni del Dup mi lasciano senza parole. Leggere che 'l'importante non è tanto il successo delle singole misure quanto lo sforzo incessante nel ricontestualizzarle e nel ricalibrarle'. Risanare il bilancio non va auspicato come una letterina di Natale". "Non è chiaro - ha sottolineato Claudia Pecoraro - quali sono gli strumenti che l'amministrazione ha intenzione di mettere in campo per arginare il dissesto economico". La consigliera del Movimento Cinque Stelle, inoltre, ha chiesto, insieme al collega Lambiase, le dimissioni dell'assessore per aver lasciato l'aula prima della votazione.