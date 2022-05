Salva la scuola di San Rufo, il Consiglio di Stato ha deciso: nessuna demolizione

Il Consiglio di Stato conferma: la scuola primaria di San Rufo non sarà demolita. Il piccolo Comune del Vallo di Diano, a seguito di un ricorso presentato da alcuni comproprietari di un terreno sul quale è stata edificata la scuola, in contrada Fontana Vaglio, ha rischiato di assistere alla demolizione della struttura e di dover restituire il terreno per il mancato perfezionamento del procedimento di espropriazione, oltre a dover pagare una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione del suolo privato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover salvaguardare la struttura scolastica: il Sindaco di San Rufo, Michele Marmo, ha espresso, dunque, soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche al supporto difensivo dell’avvocato amministrativista, Nicola Senatore.

La soddisfazione del sindaco

“Abbiamo salvato l’edificio scolastico dall’abbattimento e allo stesso tempo impedito all’Ente di dover pagare un risarcimento insostenibile di circa 400mila euro”, conclude il primo cittadino.