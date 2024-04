Crescent: la costruzione è legittima, respinto l'ultimo ricorso

La costruzione del Crescent di Salerno è legittima: lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto anche l’ultimo ricorso proposto da Italia Nostra contro le decisioni del tribunale penale, della Corte d’appello e della Corte di Cassazione per via dell'assenza di reati urbanistici. Salvaguardata in modo integrale, dunque, la realizzazione dell’edificio, richiamando quanto già sancito nel 2013 alias che la mezza luna di Bofill non risulta in contrasto con la normativa evocata dall’appellante.

Le motivazioni

Infondato, l'appello di Italia Nostra in quanto non motivato dalla violazione di particolari vincoli di tutela, poichè il Crescent rappresenta un'opera architettonica di riqualificazione di un centro urbano precedentemente degradato.