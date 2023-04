Consiglio di Stato: rimuovere due storici stabilimenti balneari ad Amalfi

Ad Amalfi due dei quattro stabilimenti storici della Spiaggia Grande dovranno essere rimossi con successivo ripristino dello stato dei luoghi. E' quanto confermato dal Consiglio di Stato che ha respinto gli appelli avverso le decisioni del Tar nel 2017.

Il caso

La vicenda ebbe inizio nel 2014 con le ordinanze di demolizione delle strutture fisse da parte del Comune di Amalfi. Nell'immediato il Tribunale Amministrativo della Campania dispose la sospensione delle ordinanze per poi pronunciarsi nel merito tre anni più tardi, autorizzando la rimozione delle strutture fissate sull'arenile. Una sentenza, questa del Consiglio di Stato, che arriva proprio all'inizio sella nuova stagione balneare. I lidi "Stella Maris" e "Silver Moon" saranno costretti a demolire le proprie strutture e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Ma non ad horas. Attraverso i propri legali le due strutture faranno domanda di accertamento di conformità. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre, alla scadenza delle concessioni demaniali. Almeno questa stagione balneare non sarà compromessa.