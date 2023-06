Vicenda Consorzio Asi, la Cassazione conferma le condanne per Canfora e Di Nesta

La Corte di Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a due anni di reclusione per l’attuale sindaco di Sarno ed ex presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora (Pd). Un anno e 4 mesi, invece, per l’ex direttore generale dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino Bruno Di Nesta, ora al vertice dell’Eda Rifiuti.

L'inchiesta

La vicenda è quella relativa alla “tentata concussione” e, in particolare, alle pressioni di Canfora e di Di Nesta sul Cda del Consorzio Asi Salerno. I fatti risalgono al 2013 quando – secondo le accuse – i due avrebbero tentato di obbligare l’avvocato Gianluigi Cassandra (all’epoca presidente del Consorzio) a sospendere o revocare i membri del CdA di una partecipata del Consorzio. Secondo quanto emerso anche in Corte d’Appello, Cassandra ricevette una serie di telefonate da Di Nesta, una delle quali fatta proprio dagli uffici della Provincia. Durante una di queste intervenne anche Canfora, il quale avrebbe intimato a Cassandra di revocare o sospendere le nomine relative ai membri del collegio sindacale del “Centro Gestione servizi” paventando, in caso contrario, conseguenze. Lo stesso avrebbe fatto Di Nesta. Ma Cassandra andò avanti disponendo le nomine e da quel momento è iniziata una querelle giudiziaria, partita da una formale denuncia ricca di elementi (tra cui sms) presentata dallo stesso Cassandra in Procura, che si è conclusa con la conferma della condanna in Cassazione.

Il caso politico

Canfora, esponente del Pd, attualmente è primo cittadino di Sarno. E, secondo la legge Severino, a seguito della condanna definitiva, rischia di decadere dall’incarico. La “patata bollente”, al termine dell’iter burocratico, passerà al Prefetto di Salerno.