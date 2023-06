Pressioni su nomine Asi, Cassandra: "La Cassazione ha messo punto fermo su comportamenti penalmente rilevanti"

E’ notizia delle ultime ore la conferma della condanna, da parte anche della Corte di Cassazione, per l’ex presidente della Provincia e sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e l’ex direttore generale della Provincia Bruno Di Nesta in merito alla vicenda relativa alle pressioni sulle nomine in seno al Consorzio Asi di Salerno.

Il commento di Cassandra a Salernotoday

A far partire le indagini e poi il processo è stata una denuncia, presentata nel 2013, dall’ex presidente del Consorzio Gianluigi Cassandra, che - contattato telefonicamente da Salernotoday - commenta: “La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo, irremovibile, su una vicenda che ha superato i confini della normale dialettica politica per sfociare in una serie di comportamenti penalmente rilevanti, senza dimenticare - sottolinea l’avvocato Cassandra - tutta una serie di atti che all'epoca furono dichiarati illegittimi sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Ringrazio l'Avvocato Marco Salerno, per il grande impegno profuso in mia difesa”.