Vallo di Diano: 6,3 milioni dal Pnrr per migliorare l'irrigazione

Il Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano ha ottenuto un finanziamento di sei milioni e 300mila euro dal Ministero delle Politiche Agricole tramite il PNRR per modernizzare e rendere più efficienti le infrastrutture irrigue consortili, servendo 4000 ettari di terreno. Il progetto prevede il miglioramento delle vasche, condotte, opere di captazione, l'installazione di idranti automatizzati e misuratori per il pagamento in base ai consumi reali, oltre a un sistema di telecontrollo e videosorveglianza. Sarà il primo significativo investimento nel Vallo di Diano con fondi PNRR, segnando un avanzamento tecnologico nel servizio irriguo e promuovendo l'uso razionale dell'acqua. Il Presidente del Consorzio, Beniamino Curcio, ha annunciato anche una iniziativa pilota con aziende locali per sviluppare sistemi irrigui aziendali più efficienti, attraverso una piattaforma informatica che fornisca consigli di irrigazione basati su dati satellitari e meteorologici. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare la resilienza del territorio agli eventi alluvionali e alla siccità, nel contesto dei cambiamenti climatici.