Consorzio Sociale Agorà S10: Giovanni Russo confermato direttore

Giovanni Russo è stato nuovamente nominato direttore del Consorzio Sociale Agorà S10, con la firma del contratto avvenuta oggi presso la sede di via Valle a Palomonte. La nomina, effettuata dal Presidente del CdA Ernesto Cupo, è stata accolta positivamente dai consiglieri presenti. Per i prossimi tre anni, Russo avrà il compito di organizzare e gestire l’Azienda consortile. "Sono felice di essere ritornato", ha dichiarato Russo, "a questa realtà mi lega un rapporto speciale. Ritorno con l'obiettivo di migliorare e offrire servizi all'altezza delle aspettative della comunità locale". Il Presidente Cupo ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto da Russo in passato e ha espresso fiducia per il futuro. Russo riprenderà le sue funzioni già da domani.